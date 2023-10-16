"راضيين نموت واقفين على أرضنا".. سمية الخشاب تدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة سمية الخشاب، الشعب الفلسطيني، بعدما تعرض لقصف من قبل الإسرائيليين، خلال الأيام الماضية.

وكتبت الخشاب، تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بحق بيت لحم والأقصي والحرم ..بحق كل واحد من ابنه اتحرم ..بحق كل وليد على اليتم اتفطم..احنا قلوب مؤمنة وعشمنا في ربنا وراضيين نموت واقفين على أرضنا".

يذكر أن سمية الخشاب طرحت أغنية "اركب على الموجة" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وهي من كلمات تايسون وأمير شيكو، ومن ألحان فريق الباور العالي، ومن إخراج إبرام نشأت.

