بسمة بوسيل بدون مكياج ومادلين مطر جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مادلين مطر

ظهرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "الجمال الحقيقي موجود في اللطف الذي يشع من روحك".

مي حلمي

شاركت مي حلمي متابعيها، على حسابها الرسمي بـ موقع "إنستجرام"، وظهرت مي وهي داخل طائرة خاصة، وعلقت قائلة: "كم أحب السفر على طيران الإمارات".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه أحدث ظهور له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة" خلال استمتاعه بـ العطلة الصيفية وعلق: "يوم جيد".

هيدي كرم

خطفت هيدي كرم، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بداخل أحد المطاعم.

ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، بإطلالة كاجوال، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة".

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي، أحدث ظهور لها من داخل الطائرة، وعلقت قائلة: "انا مسافرة فين".

بسمة بوسيل

شاركت بسمة بوسيل، متابعيها صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة" وظهرت بدون مكياج.

مروة صبري

نشرت الإعلامية مروة صبري، أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام" وظهرت داخل الأستديو.

نور إيهاب

ظهرت الفنانة الشابة نور إيهاب، برفقة والدتها ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".