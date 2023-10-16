حورية فرغلي تستعيد جمالها في أحدث صورة على انستجرام… ملامحها تغيرت 180 درجة!! – لن تصدّق

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 03:50 صباحاً - تداول روّاد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة المصرية حورية فرغلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة حورية فرغلي، مرتدية فستانا أنيقًا باللون الأزرق الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

إطلالة جديدة لـ حورية فرغلي

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حورية فرغلي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

حورية فرغلي في إطلالة جديدة

كما اختارت الفنانة حورية فرغلي، تسريحة بسيطة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

حورية فرغلي ترد على تصريحات ريم طارق

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة حورية فرغلي فيديو ترد فيه على تصريحات طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش ريم طارق التى ذكرتها مؤخرًا بخصوص علاقة تجمع حسن شاكوش بإحدى الفنانات التى يتواجد ثالث حرف من اسمها هو الراء ، مما أثار الشك حول الفنانة حورية فرغلي ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وقالت حورية فرغلي خلال الفيديو ، قائلة: “الحقيقة جاية انهاردة اكلمكوا فى موضوع بقالو فترة مضيقنى وساكتة ، بس قررت لما يحصلي حاجة زى كدة اشاركوا فيها وتقولولي انا غلطانة ولا لاء.

وتابعت حورية فرغلي ، قائلة: أنا فضلت ساكتة كتير على الموضوع عشان أنا أكبر من كدة ، بس الموضوع زاد عن حده ولازم أتكلم ، ومش حابة أذكر الاسم بس مضطرة عشان أثبت حقى المعنوي ومسمحش أن أهلي يسمعوا الكلام دا عني .

واستكملت حورية فرغلي حديثها ، قائلة: الأستاذة ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش اللى أنا معرفهاش نهائي وعمري ما شوفتها إلا من خلال السوشيال ميديا ، وقولتي أن حسن شاكوش على علاقة بفنانة تالت حرف من اسمها الراء وكلوا مسك فيا أنا وسكت ، لكن تطلعي تقولي أن حورية فرغلي صرحت عن اسم الفتاة اللى علاقة بحسن شاكوش لحد هنا واستوب”

وتابعت حورية فرغلي ، قائلة: أنتى عايزة تقولى اسمي وخلاص عشان تتطلعي ترند وانا ممكن أرفع عليكي قضية تشهير ومصورة كلامك وبعته لريهام سعيد ، وقولتي انك مش هتعتذريلي وانا مطلبطش منك دا لأنك عاملة فيلم هندي ومصدقاه ، أنا عايشة لوحدي وبعيد عن القيل والقال وأكبر من أنى أعرفك”.

واختتمت حديثها ، قائلة: أنا بحترم الصغير قبل الكبير وربنا يهديكي لنفسك ولو جبتي سيرتي تاني أنا هتهمك بالتشهير بيا وصدقينى مش هتستحملي ومش هتتخيلي هيحصل فيكي ايه وأسفة على رد الفعل اللى هيحصل”.

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