فيفي عبده تنعى الإعلامية جيزال خوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة فيفي عبده، الإعلامية جيزال خوري، التي رحلت اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.

ونشرت فيفي صورة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت:" رحلت عن عالمنا الإعلامية المميزة جيزال خوري بعد صراع مع المرض حيث قضت حياتها المهنية دفاعا عن القضية الفلسطينية وعلى المستوى الشخصي لها مكانة غالية في قلبي كان آخر لقاء معها في قناة بي بي سي في القاهرة رحمة الله عليكي".

ومن ناحية أخرى آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من اخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.