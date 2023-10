شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Star Trek: Prodigy يجد منصة عرض جديدة بعد إلغائه من Paramount بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد مسلسل الأنيميشن Star Trek: Prodigy منصة عرض جديدة، بعد أن ألغت شبكة Paramount بلس، العمل في يونيو الماضى قبل طرح حلقات الموسم الثاني، وبالتالي من المقرر أن تطرح منصة نتفليكس الموسم الأول خلال العام الجارى، على أن يطرح الموسم الثانى من السلسلة في خلال العام المقبل 2024.

يضم مسلسل Star Trek: Prodigy أصوات كل من: بريت جراي، وإيلا بورنيل، وجيسون مانتزوكاس، وأنجوس إمري، ورايلي الأزراكي، ودي برادلي بيكر، وجيمي سيمبسون، وجون نوبل، وكيت مولجرو.

ويتبع مسلسل الأنيميشن Star Trek: Prodigy مجموعة من الشباب الفضائيين أثناء سفرهم عبر الفضاء في مركبة فضائية مهجورة. وتوجه إلى رباعي ألفا، وعلى طول الطريق، يتم مساعدتهم من قبل مستشار التصوير المجسم للتدريب في حالات الطوارئ على متن السفينة، والذي يشبه صوت الكابتن كاثرين جانواي من Star Trek: Voyager.

وكان قد حقق المسلسل الجديد The Fall Of The House Of Usher الذى طرح على منصة نتفليكس اليوم 12 أكتوبر الجارى، نجاحًا كبيرًا مع النقاد، حيث وصفه الكثيرون بأنه أفضل عمل رعب من مسلسل شبكة HBO الناجح Succession.

المسلسل هو المسلسل الجديد لـ مايك فلاناجان، الذي أنشأ أعمال مثل The Haunting Of Hill House، وThe Haunting Of Bly Manor، وMidnight Mass خلال هذا العام.

ستدور سلسلة نتفليكس الجديدة The Fall of the House of Usher، حول قصة مدير تنفيذي لشركة فاسدة يتعين عليه مواجهة ما فعله في الماضي عندما يبدأ أطفاله في الموت في ظل ظروف غامضة.

كتب فلاناجان، واصفًا المسلسل على X العام الماضي: "هذا المسلسل القصير عبارة عن ريمكس حديث لبعض الأعمال الأكثر شهرة لإدجار آلان بو، ولإخبار هذه الحكاية الملحمية عن الجشع والرعب والمأساة، قمنا بتجميع أكبر مجموعة من الممثلين".