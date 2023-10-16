خالد تاج الدين يقوم بهذه الخطوة الإنسانية من أجل أهالي غزة

ميرنا وليد - بيروت - تبرع الفنان والشاعر المصري خالد تاج الدين بالدم دعماً لأهل غزة، في ظل ما يتعرضون له من قبل إسرائيل، وكتب تاج الدين على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا واحد مبحبش المزايدة ولا لفت النظر ولم اللايكات باسم القضية الفلسطينية.

. أنا عملت متكلمتش وروحت الحمد لله اتبرعت بالدم لمصابي غزة من شوية.. مش لازم أقعد أقولك أنا بعمل إيه ومش لازم لما تشوفنى منزل صورة ولا بوست بهزر فيه تزايد وتدخل تعمل بطل وأنت الله أعلم بيك وبتعمل إيه".

يذكر أن تاج الدين تعامل مع العديد من الفنانين بينهم جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم.

