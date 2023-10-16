هكذا عبر محمد عساف عن ألمه بسبب ما يجري في وطنه فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان الفلسيني محمد عساف مجموعة من التعليقات التي عب من خلالها عن وجعه على وطنه وعن دعمه للقضية الفلسطينية حتى النفس الأخير.



فكتب محمد:"الوجع كثير عميق يا غزة هاشم

يا أحب المدن وأجملها بطيب وشجاعة وصبر اهلك ، ذقتي الويلات ولا زلتي تتحملي رغم كل هذا الدمار وهذة الدماء ، الا انك تسطرين اروع معاني التحدي والصمود ، فيكي استشهد الكبار والنساء والأطفال والمسعفين والصحافين ، لم يبقي أحد في أمان لكي الله يا غزة"

وأيضاً:"غزة لا زلت تنزف وتقدم الكثير القلب موجوع الألم كبير تناثرت دماء شبابها أطفالها ونسائها وكبارها في كل الطرقات ولا زالت صابرة رغم كل هذا الدمار ، اي قلب واي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة لم تسلم البيوت والمساجد والجامعات والمستشفيات كل شي أصبح ذكرى و ألم تعبت الدروب ولم تتعبي يا غزة بلغت القلوب الحناجر حسبنا الله ونعم الوكيل"، كما أورد :"نحن ابناء الأرض… ابناء غزة .. أبناء فلسطين. باقون فيها… نحن أهل الحق … و سيكون الله معنا."

واستدرك:""واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا" ربي اني استودعتك امي و ابي و احبابي و اهلي و اهل غزة و اهل فلسطين فاحفظهم و انصرهم"، كما كتب:" لقد حاولوا أن يذوبوني كقطعة سكر في فنجان شاي ساخن.. و بذلوا، يشهد الله، جهداً عجيباً من أجل ذلك.. و لكنني مازلت موجوداً رغم كل شيء. -غسان كنفاني-"