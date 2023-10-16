شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: لما بزور مصر لازم آكل الكشرى والفلافل والملوخية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة على الزميل الصحفى عادل عبد الله في برنامج "يا عين يا ليل" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، وقالت خلال اللقاء إنها وزوجها الفنان يوسف الخال يحبان الأكل جدًا، مشيرة إلى أنها حينما تزور مصر تحرص على تناول الكشرى والفلافل والملوخية حيث إنها تفتقدها بالخارج وحتى إذا عثرت عليهم لم يكونوا مثلما تتذوقهم بمصر.

وأشارت نيكول سابا ألى إنها تعتبر حياتها الخاصة خط أحمر، ولا ترغب في نشرها عبر وسائل الإعلام أوالسويشيال ميديا لأنها تسبب الكثير من المشاكل والتعرض للشائعات، لافتة إلى أنها قامت برفع صورة لابنتها حينما تم نشرها بالخطأ وتبرر ذلك حتى لا يتم معرفة شكل ابنتها لكى تعيش عيشة سوية دون تننمر وسط أصدقائها، لافتة أن ابنتها تحب الغناء والتمثيل وتتميز بصوت جيد".

وصرحت نيكول بالبرنامج بأنها تفضل أن تصوم عن تقديم أغانى لأنها تتعامل بالكيف وليس بالكم والتواجد بأى شيء وإنما تبحث لأن تجد ما يليق بها ويليق بجمهورها.

وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.