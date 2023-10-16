شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الخميس اللى جاى" فى دور العرض الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "الخميس اللى جاي" في السينمات بعد غدٍ الأربعاء 18 أكتوبر الجارى، وهو من بطولة كل من الفنان عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد ومى كساب، حيث بدأ صناع العمل في عمليات الدعاية، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى فانتازاى حول قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

يذكر أن بطل الفيلم عمرو عبد الجليل يعرض له حالياً في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومن نجوم الجزء الثانى عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.