شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ مشواره أمام يوسف وهبى وانطلق فى عالم السينما.. ذكرى رحيل عمر الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل الفنان عمر الحريرى، الذى رحل عن عالمنا يوم 16 أكتوبر عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الفنان عمر الحريرى بدأ مشواره السينمائى عام 1950 حيث ظهر في فيلم (الأفوكاتو مديحة) أمام مديحة يسري ويوسف وهبي وشارك بعدها فى أكثر من 100 فيلم، أبرزها "سكر هانم، نهر الحب، معالي الوزير، الرباط المقدس، الآنسة حنفي، رسالة غرام".

وشارك في عدد كبير من المسلسلات الدرامية الدينية والاجتماعية ومنها "أوراق الورد" أمام الفنانة وردة الجزائرية 1979، و"أحلام الفتى الطائر" وساكن قصادى ، و"شيخ العرب همام" مع الفنان يحيى الفخراني، كما شارك عادل إمام في مسرحياته الشهيرة "الواد سيد الشغال" و"شاهد ما شافش حاجة".

ومن أفلام عمر الحريري "فتافيت السكر" عام 1960 وجسد فيه دور "فريد" الشاب الذي تجمعه قصة حب بفتاة ويسعى إلى مقابلتها لكن تنقلب الأمور في إطار كوميدي وعاد عمر الحريري بعد 50 عاما من عرض الفيلم ليقدمها في شكل مسرحي عام 2010، لكنه جسد فيها دور "قدري" والد نبيل، وشاركته البطولة لبنى عبد العزيز وطلعت زكريا وأحمد رزق وغيرهم من الفنانين.

ويعد دور عمر الحريري في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" مع عادل إمام أحد أبرز أدواره في الدراما التليفزيونية، كما تألق في المسلسل الكوميدي "ساكن قصادى"، مع محمد رضا وشارك عمر الحريري في بطولة فيلم إيطالى.