جورج كلوني يستنكر استهداف الصحافيين: “المنطقة بأكملها تشتعل بالنيران”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» تحولت حسابات نجوم الفن إلى رسائل دعم وتضامن مع فلسطين ومآسي شعبها، الذي يصارع الضربات الهمجية للعدوان الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال والنساء والعجزة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى «علما الشعب» في الجنوب اللبناني، حيث استهدفت الاعتداءات الإسرائيلية الطواقم الإعلامية، التي استشهد منها مصور وكالة «رويترز» عصام العبد الله وأصيب خمسة آخرون من الزملاء الإعلاميين.

واستنكاراً لاستشهاد المصور عصام العبد الله، أعرب النجم العالمي جورج كلوني المتزوج من الناشطة الحقوقية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، عن آسفه لاستشهاد عصام، عبر مقطع فيديو أطل فيه على المتابعين، واصفاً الوضع بالمُفجع في المنطقة، ولا يعتقد أن نهايته ستكون قريبة، في إشارة واضحة منه إلى التطورات الأمنية في المنطقة.

وقال كلوني «الأمر كان على هذا النحو منذ زمن طويل، والصحافيون موجودون دائمًا في الخطوط الأمامية، وليست لديهم حماية كافية، كما تعلمون أنا متزوج أيضًا وزوجتي لبنانية، لذا، لبنان هو نوع آخر من هذه القصص الحزينة. من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالصحافيين فقط، فالمنطقة بأكملها تشتعل بالنيران، والأمر مفجع هناك الآن، كل ما يمكننا فعله هو الدعاء، من أجل الوصول لنهاية سليمة قريبًا، ولا أتوقع حدوث ذلك في المستقبل القريب».

في سياق متصل، صدر عن النقابات الفنية في لبنان بيان جاء فيه: «أمام هذا الصمت المريب والتغاضي عن هذه الحرب المدمرة والممنهجة على قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي الغاشم والتي تحصد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ دون تمييز والحصار القاتل للقطاع وحرمانه من مقومات الحياة الأساسية من أدوية، ومواد غذائية، وماء وكهرباء وحيث أن هذه الأعمال توصف بجرائم الحرب وابادة جماعية. إننا هنا إذ نستنكر أشد الإستنكار هذا العدوان الآثم ونتضامن مع أهلنا في غزة وندعو إلى وقفة تضامنية إنسانية اليوم غد الثلاثاء أمام مركز الإسكوا بيروت».