هذا ما كشفته إيمي سمير غانم بأول ظهور لها منذ وفاة والديها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم للمرة الأولى منذ وفاة والديها، النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتحدثت عن قدومها من عائلة فنية، بالإضافة إلى الوقت التي إحتاجت له لتخطي وفاة والديها، وقالت: "تواجدي من عائلة فنية كبيرة يعطيني حافز عشان أنا باخد من حب الأب والأم والناس بيحبوني من حبهم ليهم ودي ميزة كبيرة".



وأضافت: "أنا ودنيا عمرنا مهنجيب ربع حب الجمهور لسمير غانم ودلال عبد العزيز ومينفعش نتحط في مقارنة معاهم ويجب أن يكون لدينا موهبة حتى نقنع الناس".

​​​​​​​وتابعت: "أنا تشغلني حياتي الشخصية أكثر من الفن عكس زوجي حسن الرداد وشقيقتي دنيا سمير غانم ونفسي أكون هادية وراكزة وحاولت بس معرفتش".

​​​​​​​وخلال حوارها مع الإعلامية شيرين عرفة ببرنامج "كلام نواعم"، إعترفت إيمي إنها احتاجت فترة سنتين لتجاوز صدمة وفاة والديها، وتابعت: "لمدة سنتين كنت في حالة صمت، والحمد لله دلوقتي عارفة أتكلم".

​​​​​​​أما عن قدرتها إلى العودة إلى التمثيل، فقالت: "بابا وماما كانوا بيحبوا جدا إننا نشتغل، وأنا اللي أبعدني عن التمثيل الكورونا وبعدها أحداث بابا وماما كانت صعبة، وبعدها الحمل الولادة، وكانوا 4 أو 5 سنين غصب عني، لكن أنا مبفهمش في حاجة غير التمثيل وإتولدت لقيته، وإن شاء الله هرجع أشتغل قريب".