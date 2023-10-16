حورية فرغلي بأقوى هجوم على طليقة حسن شاكوش: مش هتستحملي ومش هتتخيلي هيحصل فيكي إيه

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية حورية فرغلي على طليقة فنان المهرجانات حسن شاكوش بعد اتهامها بأنها كانت على علاقة به وقالت في فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "الحقيقة أنا طالعة أكلمكم في موضوع وهو بقاله فترة مضايقني وساكتة، بس أنا قررت أشارككم وأشهدكم عشان لو أنا غلطانة ممكن تقولولي، أنا كنت ساكتة فترة طويلة جدا ومبردش علشان أنا أكبر بكتير من كده، بس الموضوع زاد عن حده بطريقة لدرجة إن أنا مش من طبيعتي أن أطلع وأتكلم أو أرد".



وتابعت: "الأستاذة ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش اللي أنا معرفهاش خالص ولا عمري شوفتها، اتقال اسم حورية وثالث حرف (ر) الناس سابت كل الأسامي ومسكت في حورية سكت ومتكلمتش خالص، إنما يجيلك الجرأة أنك تنزلي أن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش لغاية هنا بقا واستوب"

وأضافت: "أنت عايزة إيه بالظبط، أنت عايزة تريند عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي تريند، أنا أعرف منين البنت اللي كانت مع حسن شاكوش، وعلى فكرة أنا ممكن أرفع عليكي قضية تشهير، أنا مصورة الخبر وبعتوا لريهام سعيد وعندها بعد أما قولتي كدة أنا سكت وبرضو مش عايزة تعدي الموضوع اللي أنا مليش علاقة بيه لا من قريب ولا من بعيد".

وواصلت حديثها: "في حاجة أنا عايزة أقولها أنا بحترم الصغير قبل الكبير بحترم نفسي وبحترم كل الناس أنا اتربيت على كده، اتربيت في بيت عيلة وعيلة كبيرة ومعروفة واتعلمت يعني إيه أخلاق وأصول وقيم فمش هقولك غير ربنا يهديكي يا بنتي لنفسك وتبطلي تجيبي في سيرتي لأن بجد المرة الجاية لو جيبتي في سيرتي أنا هشتكيكي بالتشهير وصدقيني مش هتستحملي ومش هتتخيلي هيحصل فيكي إيه، اسم حورية فرغلي متقولهوش عشان تطلعي ترند مسمحلكيش تقولي اسمي مرة تانية".

وزاردت : "أنا إنسانة بحب الهدوء أنا عايشة لوحدي عشان مبحبش الدوشة عمري ما بغلط في حد أنا بحترم الناس كلها، أنا طالعة برد عليكي وبشهد الجمهور كله على اللي أنا بقوله دا عشان الناس تقولي لو أنا غلط في حاجه بس أنا معملتش حاجة بس يمكن أكون عملت حاجة، قولولي لو انا غلط، غلط في إيه وأنا الحمد لله تاريخي يشهد عليا إن أنا طول عمري في حالي وكويسة مع الوسط وبعتبرهم أهلي وكمية الناس اللي اكتشفت إنها بتحبني وبتدعيلي ربنا يخليهم ليا يارب".

وختمت حورية :"بس في حاجة أنا عايزة أقولها أنا بحترم الصغير قبل الكبير بحترم نفسي وبحترم كل الناس أنا اتربيت على كده، اتربيت في بيت عيلة وعيلة كبيرة ومعروفة واتعلمت يعني إيه أخلاق وأصول وقيم فمش هقولك غير ربنا يهديكي يا بنتي لنفسك وتبطلي تجيبي في سيرتي وأنا بمنتهى الأدب بقولك لو سمحتي اسمي متقولهوش تاني لأن بمنتهى الأسف وأنا آسفة على اللي هيحصل لأن دا حقي ربنا يهديكي يا بنتي".