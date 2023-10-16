ميرنا وليد - بيروت - حل رئيس مهرجان "ملك جمال لبنان" نضال بشراوي ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في برنامجها الاسبوعي ما بدا هلقد.

تكلم نضال بشراوي عن تعاونه مع عدد كبير من النجوم قبل ان يصبحوا نجوم صف أول خصوصا انه يتعاون مع أهم مصممي الأزياء. وتحدث عن اختيار اللجنة للمشتركين الـ 18 الذي سيتنافسون في مسابقة ملك جمال لبنان. وماذا سيحصل الفائز؟

تدث عن اخبار خلافه مع المشترك أيمن موسى مشيرا ان المشكلة الحقيقية كان مع الملك السابق رامي عطالله لانه لم يلتزم ببنود العقد ورد على منتقدي الوصيف الاول محمد طه الذي حل مكان رامي.

ورد على اتهام المشترك أحمد رمضان له بالتحرش ورفع دعوى قضائية ضده قبل ان يتقدم والديه بورقة له أنه "متخلف عقليا" ليتنازل على الدعوى.

تحدث عن خلافه مع إيلي نحاس مشيرا الى ان اتهامه بالحادثة التي حصلت معه كانت غريبة وماذا عن الدعوى القضائية التي رفعها ضده؟

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نضال بشراوي يرد على إتهامه بالتحرش ويكشف عن مصمم الأزياء المفضل لديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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