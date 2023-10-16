بعد أن ودع والدته منذ 6 أشهر...إسماعيل تمر يخسر والده

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن فقد الفنان والرابر السوري إسماعيل تمر والدته منذ 6 أشهر، توفي والد إسماعيل وذلك بعد معاناته الطويلة مع مرض سرطان الدم وفشل الكلى.



وشارك الفنان هذا الخبر المؤسف على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات له مع والده، وعلق عليها: "يارب صبرك، يارب قوة، يارب سكينة.. أبي الآن في ذمة الله بعد معاناته 7 سنين من غسيل الكلى وكانسر في الدم.. ها أنا أودّع أبي بعد 6 أشهر من رحيل أُمي.. اللهم ارحم أبي وأُمي واجعل مسكنهما الجنة.. أُمي 2023/4/10.. أبي 2023/10/15.. ادعوا لهما، وبرّوا أهلكم بكل ما لديكم".