بالصور - مالتي ماري جوناس تشجع فنانها المفضل وعلامات وجهها تتغير

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان العالمي نيك جوناس مجموعة من الصور لإبنته مالتي ماري جوناس، منها واحدة معها ومع زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، وصورة له وهو يحمل مالتي ووجههما متلاصقان، وهو ينظر إلى عينيها وكأنها كل شيء بالنسبة له.



كما شارك جوناس على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة وهي تقف أمام المسرح وتشجعه، تنظر إليه بلهفة، وعلامات الفرح واضحة على وجهها، مؤكدة أنه هو فنانها المفضل، كما بالصورة تقف ألينا إلى جانب بريانكا، وهي إبنة الفنان كيفن جوناس الأكبر.

وعلق جوناس على الصور: "أحضر عائلتك إلى يوم العمل".

وكان قد إنتشر فيديو من الليلة نفسها، لمالتي وهي واقفة من أمام المسرح تتفلت من أيدي بريانكا لتركض إلى والدتها، إنما سرعاناً ما أوقفتها والدتها.