شكرا لقرائتكم خبر عن عام على رحيل بهاء طاهر.. زوجته تحيى ذكراه وهذه أعماله على الشاشة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى مكتبة ديوان بالزمالك اليوم الأحد، ذكرى رحيل الأديب الكبير بهاء طاهر الذى رحل 27 أكتوبر الماضى، بلقاء مع زوجته السيدة "ستيفكا"، للحديث عن أعمال الراحل وكواليس كتابة رواياته التي وجد بعضها طريقا إلى الشاشة الصغيرة .

بهاء طاهر أديب ومترجم ينتمي إلى جيل الستينيات، وارتبطت أعماله بقضايا وطنه وتاريخها حتى وهو في المنفى.أصدر مجموعة من الأعمال الأدبية منها روايات: «قالت ضحى، خالتي صفية والدير، الحب في المنفي، نقطة النور»، والمجموعات الفقصصية: «بالأمس حلمت بك، أنا الملك جئت، لم أعرف أن الطواويس تطير»، كما ترجم عددا من الأعمال منها رواية الخيميائي لباولو كويليو، وحصلت روايته «واحة الغروب» على الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008.

تحولت بعض أعماله إلى الدراما وهى:

خالتي صفية والدير

في عام 1994، تحولت رواية "خالتي صفية والدير" لبهاء طاهر إلى عمل درامي من بطولة سناء جميل وبوسي وممدوح عبد العليم ونشوى مصطفى وحمدي غيث وموسيقى ياسر عبد الرحمن وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

تدور أحداث رواية "خالتي صفية والدير" في قرية بأقصى صعيد مصر، تابعة لمدينة الأقصر الأثرية، على أطرافها دير كبير يعتكف فيه رهبان كثيرون، تربطهم بأهل البلدة علاقات جيدة، خصوصا المقدس بشاي، خادم الدير والوجه المألوف الذي يعرفه كل أهل القرية، لكثرة اختلاطه بهم.

وقدمت الرواية أيضا في شكل مسرحية كتبها حمدي زيدان، وأخرجها محمد المرسي عام 2010.

بيت الجمالية

مسلسل "بيت الجمالية" أنتج عام 1996، من تأليف الكاتب بهاء طاهر، سيناريو وحوار مصطفى إبراهيم، إخراج توفيق حمزة، المسلسل بطولة سيد زيان، وائل نور، حنان شوقي، فايزة كمال، بسام رجب، عبير الشرقاوي، وغيرهم.

واحة الغروب

حصلت رواية "واحة الغروب" على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" في دورتها الأولى في عام 2008، وتعد واحدة من أشهر الروايات التي صدرت في السنوات الأخيرة وقد طُبع منها أكثر من 13 طبعة.

تتنقل أحداث الرواية بين عصور تاريخية مختلفة لكنها تركز على نهايات القرن التاسع عشر، وبالتحديد منذ بداية الاحتلال البريطاني لمصر، إذ تتبع حياة ضابط مصري يدعى "محمود عبد الظاهر"، كان من بين المتعاطفين مع الثورة العرابية، ودفع ثمن ذلك عن طريق تجميد ترقياته لفترة طويلة وإسناد مهمات بسيطة له مثل حراسة المنشآت ومرافقة الوفود، حتى ينتهي به الحال مأمورا لواحة سيوة.

وفي عام 2017، تحولت الرواية لمسلسل يحمل نفس اسمها، من بطولة خالد النبوي ومنة شلبي، وكتب السيناريو والحوار مريم نعوم وهالة الزغندي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

والعمل أيضا قدمته الإذاعة المصرية عام 2012، بطولة أحمد صلاح السعدني، مادلين طبر، راندا البحيري.