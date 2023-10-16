شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ينتهى من "شقو" ويتفرغ لـمسلسل "شغل فنادق" فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم عمرو يوسف من تصوير فيلمه الجديد "شقو" المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، من إخراج كريم السبكى، وتأليف وسام صبرى، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح تايسون ويسرا وأمينة خليل.

ويتفرغ عمرو يوسف حاليًا لبطولة مسلسله الجديد "شغل فنادق" مع الفنانة روبى، والمقرر أن يعرض في رمضان المقبل 2024، قصة محمد سامى، سيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، إخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب سعدى وجوهر، حيث من المقرر أن ينطلق تصويره منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

وفى سياق آخر، ينتظر عمرو يوسف بدء تصوير فيلم "ولاد رزق 3" مع النجوم أحمد عز وأحمد داود وأحد الفيشاوى، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم .