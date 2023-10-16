الشرطة توقف بريتني سبيرز..لا تملك رخصة قيادة ولا تأمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوققت الشرطة الأمريكية المغنية الأمريكية بريتني سبيرز على الطريق السريع، في ولاية كاليفورنيا، وأصدرت في حقها مخالفة بسبب قيادتها السيارة من دون رخصة أو حيازتها تأمين في سيارتها.

وأظهرت وثائق المحكمة، بحسب موقع Page Six أن الحادث وقع في العاشر من شهر أيلول المنصرم، أي بعد شهر واحد فقط من تقديم طليقها سام أصغري طلباً للطلاق.

ونقل الموقع أعلاه عن مصدر مقرب من النجمة أنها تملك رخصة قيادة وتأمين، لكنها نسيت وضعهما في سيارتها.

وغرّمت الشرطة بريتني عبر دفع غرامة قدرها 1140 دولاراً، ويستجوب عليها دفعها بحلول الـ24 من تشرين الأول الحالي في المحكمة.

واللافت في التاريخ أعلاه أنه سيكون التاريخ الذي ستصدر فيه مذكرتها “The Woman In Me”.

وكانت المغنية الأمريكية قد أكدت مؤخراً بأن السكاكين التي استخدمتها في فيديو الرقص المثير للجدل الذي نشرته، لم تكن حقيقية، وأنها كانت تحاول أن تقلد النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، في الرقص.

وكتبت النجمة في منشور لها على حسابها الخاص في إنستغرام ما يلي: “أعلم أنني أثرتُ قلق الجميع بالمنشور السابق، ولكن هذه سكاكين مزيَّفة استأجرها فريقي من متجر Hand Prop في لوس أنجلس”.

وأضافت: “هذه ليست سكاكين حقيقية.. لا أحد يحتاج للقلق أو الاتصال بالشرطة.. أحاول تقليد أداء أحد الفنانين المفضلين لديّ، شاكيرا.. أداء ألهمني! تحية لنا نحن الفتيات الجريئات اللواتي لا يخشين تجاوز الحدود وتحمل المخاطر”.

ولكن يبدو أن هذا المنشور كان قبل أن تصل الشرطة إلى منزلها على إثر اتصالات وردت لهم من محبي النجمة؛ إذ كتبت بعد ذلك منشوراً بدا واضحاً جداً أنها تشتعل غضباً؛ حيث جاء فيه: “من غير المقبول تماماً أن يستمع رجال الشرطة للمعجبين العشوائيين ويدخلوا منزلي من دون تصريح.. يا إلهي.. هل يمكنني القيام بمكالمات وتهديد الآخرين في منزلهم؟ حضر عناصر الشرطة إلى منزلي وقالوا إنهم لن يغادروا حتى يتحدثوا، بعد أن تلقّوا بلاغات عن فيديو مدته 4 دقائق تم استخدام السكاكين فيه”.

وتابعت: “أنا سأحصل على اعتذار.. لقد تمت مضايقتي في منزلي لفترة طويلة حتى اليوم.. هذا يكفي!”.

نشرت النجمة العالمية الشهيرة بريتني سبيرز على حسابها على “إنستغرام”، فيديو مثيراً للجدل، ظهرت خلاله وهي تحمل السكاكين.

وظهرت النجمة وهي ترقص بالسكاكين؛ إذ أمسكت سكيناً في كل يد، وبدأت بالتمايل بطريقة حماسية على أنغام إحدى الأغاني.

وعلى الرغم من أن المغنية أكدت في تعليقها على المنشور، أن السكاكين غير حقيقية لتطمئن متابعيها؛ حيث كتبت: “بدأت ألعب بسكاكين المطبخ اليوم، لا تقلقوا فهي ليست سكاكين حقيقية.. اقترب الهالوين”.. إلا أنه رغم ذلك؛ فإن متابعيها لم يقتنعوا، لاسيما بعد سماعهم صوتاً أثناء ارتطام السكينين معاً، وطالبوا بأن يتم سحب كلابها منها؛ خوفاً على صحتها، وأن يتدخل أحد لحمايتها من نفسها.

وبعد انتشار الفيديو، قامت عناصر من إدارة شريف مقاطعة فينتورا بزيارة منزل النجمة، البالغة قيمته 7.4 مليون دولار؛ “للتأكد من سلامتها”.

وذكر مصدر لموقع TMZ، أن هذه الخطوة هي إجراء “احترازي زائد” لفحص السلامة من قِبل قوات الأمن.