دراما الرعب والتشويق.. عائشة بن أحمد بطلة حكاية “روحي فيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدم الفنانة عائشة بن أحمد دراما الرعب والتشويق، في حكاية “روحي فيك” من مسلسل “55 مشكلة حب” والذي تقوم ببطولته تمهيدا لعرضه في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، حيث تجسد عائشة ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها.

“روحى فيك” بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

حكاية “روحي فيك” هى الثالثة من حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” بعد “الفريدو” بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و”ما تيجى نشوف” بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل “55 مشكلة حب” مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وقدمت عائشة بن أحمد في رمضان الماضى مسلسل “مذكرات زوج” من 15 حلقة، وشاركت في بطولته بمشاركة النجوم طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.