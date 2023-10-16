أوبريت” طوق نجاة”.. رسالة محبة و سلام من لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحت شعار المحبة والسلام، صدر أوبريت “طوق نجاة” على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أوبريت “طوق نجاة” من غناء فرقة دوزان مصر، وجاءت بمثابة رسالة مضمونها الخير والأمل، الى جانب السلام وقيام العدل، وتحقيق الأحلام مهما كانت الصعوبات.

ركز الأوبريت على نبذ الشر وبناء طوق نجاة للإنسان عنوانه الخير.

صُور أوبريت “طوق نجاة” في دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة تحت إدارة المخرجة بتول عرفة.

أوبريت “طوق نجاة” من كلمات احمد عبد النبي والحان د. مصطفى العسال وتوزيع احمد حسام وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.