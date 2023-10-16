طابع بريدي وفيلم وثائقي احتفالاً بعيد ميلاد الأمير الدنماركي كريستيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف البيت الملكي الدنماركي عن طابع جديد؛ تكريماً للأمير كريستيان في عيد ميلاده الـ18، حيث تصدّر الأمير الشاب صورة الطابع بالزي التقليدي لغرينلاند. وشارك البيت الملكي الدنماركي المتابعين على “إنستغرام” صورة للطابع الذي يظهر الأمير كريستيان- المولود في 15 أكتوبر 2005- وهو يرتدي معطفاً أبيض، وهو من الملابس العلوية للزي الوطني الذكري في غرينلاند.

وبحسب البيت الملكي، فإن والد الأمير كريستيان- ولي العهد الأمير فريدريك- وجدّه الأمير هنريك، وجدّه الأكبر فريدريك التاسع، ارتدوا معطف غرينلاند أثناء زياراتهم إلى غرينلاند، وكذلك على عدد من الطوابع التاريخية.

هذا وسيتم توافر الطوابع اعتباراً من 16 أكتوبر من خلال خدمة البريد في غرينلاند. وسيُباع الطابع بسعر 6.70 يورو، في حين تبلغ تكلفة الورقة الكاملة 67.00 يورو.

الجدير بالذكر أن المرة الأخيرة التي ظهر فيها الأمير كريستيان على طابع غرينلاندي، كانت في عام 2016، عندما كانت عائلة ولي العهد تحتفل بالذكرى السنوية لزواج ولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري.

ستبدأ احتفالات يوم ميلاد الأمير كريستيان مساء اليوم، السبت، بفيلم وثائقي خاص على قناة DRTV يتتبع رحلته التعليمية لمعرفته كونه ملكاً مستقبلياً.

يوم الأحد، سينضم الأمير كريستيان إلى عائلته في شرفة قصر فريدريك الثامن ظهراً، بعد تغيير حرس الحياة الملكية بزيهم الاحتفالي الأحمر.

في ذلك المساء، ستستضيف الملكة مارغريت حفل عشاء في قصر كريستيانسبورغ لحفيدها وعائلتها وكبار الشخصيات وعدد قليل من أفراد العائلة المالكة الأجانب، بالإضافة إلى عدد من الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عاماً من جميع أنحاء الكومنولث الدنماركي المكون من الدنمارك وغرينلاند وجزر فارو.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبيت الملكي الدنماركي، سيكون من بين الضيوف مجموعة مختارة من المنظمات الشبابية في البلاد والشباب الذين ميزوا أنفسهم في عالم الرياضة والفن والثقافة. ستشمل قائمة الضيوف الإجمالية للشباب 200 شخص، حيث تدعو كل بلدية في الكومنولث الدنماركي شابين يبلغان من العمر 18 عاماً للحضور.

ومن بين الضيوف الآخرين كبار الشخصيات وأفراد العائلة المالكة الأجانب. اعتباراً من تاريخ النشر، أعلن أفراد العائلة المالكة الشباب التالية أسماؤهم علناً أنهم سيحضرون: الأميرة إستل من السويد (مع ولي العهد الأمير فيكتوريا والأمير دانيال)، الأميرة إنغريد ألكسندرا من النرويج (مع ولي العهد الأمير هاكون)، والأميرة إليزابيث من بلجيكا.

كما أنه اعتباراً من يوم غدٍ، الأحد، سيكون الأمير كريستيان بالغاً ليصعد إلى العرش دون وصي، لكنه لن يتولى منصباً في مجلس الدولة حتى يتم تغيير العرش.

وفي 13 نوفمبر، سيحضر جلسة خاصة لمجلس الدولة ليقسم الولاء للدنمارك ويقبل دوره المستقبلي كملك. ومن هذه النقطة فصاعداً، سيكون الأمير كريستيان قادراً على العمل كرئيس لدولة الدنمارك إذا لزم الأمر، لكن الديوان الملكي ذكر أن الأمير كريستيان لن يحصل على مكان في مجلس الدولة حتى يتم تغيير العرش- أي انضمام والده.

واعتباراً من عيد ميلاده الثامن عشر، يحق للأمير كريستيان عادةً الحصول على بدل من الحكومة الدنماركية؛ ومع ذلك، فقد صرح في الصيف بأنه يخطط لرفض ذلك؛ للتركيز على تعليمه.