بهاء سلطان يطرح أحدث أغنياته “دادينا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري بهاء سلطان أغنيته الجديدة “دادينا”، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

وتقول كلمات أغنية “دادينا”: “عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا.. وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا.. لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا.. وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا.. نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا ما فضيناها سيرة.. ما بالسلامة نشوف راحتنا .. ده احنا ضحينا ب حياتنا عملنا حاجات كتير.. دادينا دادينا .. لقينا اللي دايس علينا”.

وكان بهاء سلطان قد تعاون مع الملحن عزيز الشافعي من خلال أغنية “تعالى أدلعك” والتي جاءت من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً حيث كانت بمثابة عودة قوية للفنان بهاء سلطان لجمهوره.

على صعيد آخر، تم تأجيل حفل الفنان بهاء سلطان والذي كان من المقرر إقامته بالأمس في دولة الكويت بمشاركة الفنان تامر عاشور، وكانت أعلنت إدارة مهرجان “ليلة عمر” عن تأجيل الحفل إلى موعد لاحق في بيان جاء فيه: “جمهورنا العزيز.. بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي وبناءً على مسؤوليتنا الاجتماعية.. نعلن تأجيل حفل الفنان حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض وحفل الفنان تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض وسيتم إعلامكم بالموعد الجديد بأقرب وقت ممكن”.