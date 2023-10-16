بعد تراجع في الإيرادات.. سحب فيلم محمد رمضان ونيللي كريم من صالات السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت غرفة صناعة السينما في مصر سحب فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، بسبب ضعف الإيرادات التي حققها في الفترة الأخيرة وخاصة في آخر ليلة عرض؛ حيث بلغت إيراداته السبت 72 جنيهاً فقط، وبلغ إجمالي إيرادات العمل ما يقرب من 14 مليون جنيه فقط.

فيلم “ع الزيرو” تدور أحداثه حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحداً من الأغنياء.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد رمضان، ونيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام ابراهيم، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

وبحسب الأرقام الصادرة عن شركات التوزيع السينمائي في مصر، شهدت إيرادات موسم صيف 2023 انخفاضاً كبيراً بمجرد بدء العام الدراسي الجديد، حيث حققت كل الأفلام المعروضة، 1.906.905 جنيها فقط، وتصدر القائمة فيلم “فوي فوي فوي”، المرشح لتمثيل مصر والمنافسة على أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وحقق إيرادات بلغت 729.137 جنيهاً، ويقوم ببطولته محمد فراج ونيللي كريم.

ونجح النجم أحمد حاتم في احتلال المركز الثاني ببطولة فيلم “حسن المصري”، وحقق إيرادات بلغت قيمتها 314.711 جنيهاً، ويصنف العمل ضمن نوعية أفلام الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، ولينا صوفيا، والعمل من كتابة نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

وجاء في المركز الثالث فيلم “وش في وش”، الذي يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إذ حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 295.698 جنيهاً.

واحتل فيلم “العميل صفر” المركز الرابع بين قائمة الأفلام المعروضة حالياً في السينمات، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 281.474 جنيهاً. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

بينما حقق فيلم “سكر” إيرادات بلغت 214.836 جنيهاً ليأتي في المركز الخامس بعد أسبوع من عرضه في السينما. والفيلم يعد عودة للفنانة ماجدة زكي، ويشاركها البطولة في الفيلم الفنانة حلا الترك.