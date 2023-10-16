تأجيل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، قرارا بتأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، في الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا المصرية بمختلف المحافظات، على أن يُحدد الموعد الجديد لاحقًا.

وسبق أن أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان تفاصيل الدورة الـ 32 من الدورة التي يديرها المايسترو هاني فرحات، وتمتد فعالياتها حيث تم اختيار النجمة اصالة لتقديم حفل الافتتاح، واختيرت أنغام لإحياء حفل الختام.

وأكد خالد داغر رئيس دار الأوبرا أن الدورة مهداه إلى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش ويديرها المايسترو هانى فرحات وتضم 38 حفل غنائي وموسيقى بمشاركة 120 فنان و5 جلسات علمية بمشاركة 61 باحث ومقرر وصاحب تجربة من 18 دولة عربية وأجنبية هي مصر، سوريا، المغرب، لبنان، الامارات، الاردن، تونس، سلطنة عمان، ليبيا، العراق، البحرين، الكويت، فلسطين، السودان، الجزائر، السعودية، أمريكا.

وتابع خالد داغر: خلال حفل الافتتاح الذي يحتضنه مسرح النافورة ستقوم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بتكريم 14 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربى هم الموسيقار عمر خيرت (مصر)، الملحن خالد بن حمد البوسعيدى (سلطنة عمان)، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف (السعودية)، المطرب فؤاد زبادى (المغرب)، الموسيقار وسام خصاف (العراق)، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الدكتورة أنعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر)، فنان الخط العربى الدكتور خليفة الشيمى (مصر)، عازف العود حازم شاهين (مصر)، عازف الكولة عبدالله حلمى (مصر)، الموسيقار صلاح الشرنوبى (مصر)، اسم المؤلف حسين السيد (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار (مصر)، اسم الموسيقار على عثمان (السودان).

وتابع يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من المطربين والمطربات وهم حـســب ترتيب الحفلات اصالة ( سوريا )، محيي صلاح، احمد الوزيري، احمد محسن، انغام مصطفي، نهي حافظ، احمد ابراهيم، ندي غالب، محمد الخولي، امير الرفاعي، كريم زيدان، ايمن مصطفي، مي فاروق، ياسر سليمان, رحاب عمر، خالد سليم، أحمد حسن,تامر نجاح, حسام صقر, طه حسين, أمنية سمير, احمد العمري، على الحجار، محمد متولي،ايناس عز الدين, غادة آدم، نهاد فتحي، اسماء كمال، بتول بني ( سوريا).

وأضاف «داغر»: يليهم حفلات اسماعيل صادق، احمد عفت، فرح الموجي، ايمان عبدالغني، هاني شاكر، عبير نعمة، سعيد عثمان، مصطفي النجدي، اميرة احمد، مؤمن خليل، رحاب مطاوع، داليا عبدالوهاب، أحمد جمال، حنان عصام، حمزة نمرة, آيات فاروق، محمد حسن، احمد عصام، سامح منير, هند النحاس، سارة زكي، محمد الطوخي، ابراهيم فاروق, مدحت صالح، آية عبدالله، منار سمير، اجفان، نداء شرارة ( الاردن ), مروة ناجي، احمد صبري، اسلام رفعت، رضوي سعيد، مازن دراز،تامر عبدالنبي، وعد البحري ( سوريا ), يحيي عبدالحليم، كنزي، كارمن سليمان، تامر عاشور، ريم حمدي, ريم كمال، احمد سعيد، مي حسن، حسام حسني، السيد وهب الله، الاء ايوب، مصطفي سعد، ياسر سعيد، مروة حمدي, دعاء رجب, ايمان باقي ( سوريا )، ريهام عبدالحكيم، وليد حيدر، محمد طارق,صابرين النجيلي,اشرف وليد, سمية وجدي, أميمة طالب (تونس), أحمد سعد, فؤاد زبادي ( المغرب )، انغام.

وأكد خالد داغر أن المهرجان يشهد مشاركة 9 فرق هي: الموسيقي العربية للتراث، أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى، الإنشاد الديني، القومية العربية للموسيقى، عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، أم كلثوم للموسيقى العربية، الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقي والفنون الشعبية،كنوز، إضافة إلى عدد من المجموعات الموسيقية، إلى جانب 20 قائد للفرق وهم هاني فرحات، فاروق البابلي، محب فؤاد، محمد الموجي، يحيي الموجي، عمر فرحات، حازم القصبجي، هشام جبر، سليم سحاب، احمد عامر، مصطفي حلمي، احمد عويضة، محمد عبدالستار، ناير ناجي، ايهاب عبدالحميد، صلاح غباشي، امير عبدالمجيد، محمود عثمان، حسن شرارة، ماجد سرور.

وأكد خالد داغر أن الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية تشهد فعاليات استثنائية بمناسبة مئوية معهد الموسيقى العربية حيث يتم تنظيم احتفالية كبري تبدأ في الخامسة مساء السبت 21 اكتوبر بساحة الاوبرا وتتنطلق بعدها إلى مبني المعهد الذي يشهد عدد من المظاهر الاحتفالية ويليها في السابعة مساءا عرض التجربة الفنية نزهة النفوس للفنانة نانسي منير وتتضمن استعراض لفن الغناء في القرن العشرين بالأصوات الأصلية ومصاحبة الاوركسترا.

وتابع خالد داغر: تم رصد 3 جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال خالد الذكر سيد درويش وآخر من اختياره.

وأضاف: أما القسم الثاني تم تخصيصه للعزف المرتجل على الآت القانون، العود، الكمان، واشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عامًا، وأن يقوم بأداء ارتجال حر وتصل مجموع جوائزه إلى 135 ألف جنيه تمنح لـ 3 فائزين.

وقال هاني فرحات خلال المؤتمر الصحفي: أنا لما اتشرفت برئاسة مهرجان الموسيقى العربية بقرار من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، كان حملا عظيما ومسئولية ومكنتش متخيل إن المهرجان مهم للدرجة ولكل الدول العربية وهي مسئولية.

وتابع: مهرجان الموسيقى العربية كان المقصود منه نقل الخبرات والعمل من أجل كل البلاد العربية تستفاد، وأنا شايف إن دي فكرة عظيمة، لذلك قررنا الاهتمام بالمؤتمر العلمي أنه يتقدم بطرق جديدة، هنقدمه هذا العام بطرق مختلفة ونوع مزيكا جديدة وهناقش كل مشاكلنا.

وأضاف هاني فرحات: عندنا مشاكل كتيرة في الفن، وفي حركات غنائية جديدة ظهرت واتحط عليها ضوء وأصبحت تمثل خطورة ومزيكتنا في خطر، وهنحاول نشوف حلول واضحة علشان نحافظ على هويتنا وفنونا من الهجمات على الفن.

واختتم فرحات حديثه قائلًا: هنعمل يوم للموسيقى المعاصرة، وبنستهدف الشباب عشان يعرفوا تراث وفلكلور بلدهم، ودعواتنا وقلوبنا مع إخواننا وأهلنا في فلسطين وكل بلد عربية.