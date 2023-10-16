بعد 27 عامًا.. إليكم تفاصيل عودة ليلى علوي إلى المسرح في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة ليلى علوي التحضيرات النهائية لإطلاق مسرحية جديدة بعنوان “الصندوق الأحمر” سيبدأ عرضها ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، والتي تنطلق اعتباراً من 28 أكتوبر الجاري.

وتمثل المسرحية أول عودة للفنانة ليلى علوي إلى خشبة المسرح بعد غياب 27 عاماً لها عن المسرح، حيث كانت آخر أعمالها المسرحية في عام 1996 في مسرحية “الجميلة والوحشين”.

وكشف موسم الرياض تفاصيل وملامح المسرحية الجديدة للفنانة ليلى علوي وذكر: “تواجه الدكتورة فريدة الطبيبة النفسية التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول، منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرحاً لم يشفه الزمن.. فهل تستطيع فريدة فصل مشاعرها الدفينة عن عملها واحترافيتها المهنية أم تختلط الأمور بعضها البعض وتسيطر مشاعرها على مهنيتها؟”.

وشاركت ليلى علوي، مؤخراً في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، الذي أُقيم بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وعلقت قائلة: «أنا بعشق وبحب السعودية وأكيد مش أنا بس ده الكل المصريين والمسلمين والعالم، وأهل السعودية الطيبين دي محبة خاصة»،

وأضافت ليلى علوي، خلال لقائها ببرنامج «arab wood»: «السعودية حققت حاجات كتيرة جداً، العالم كله مبهور وفخور بيها واحنا طبعاً، وإنجازات فنية رائعة زي مهرجان البحر الأحمر إللي اتكرمت فيه السنة إللي فاتت، وصناعة السينما إللي أنا بعشقها إللي قايمة على الشباب من سيناريو وتصوير، بنروح نتفسح هناك».

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلم آل شنب، ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم: سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أيتن أمين.

وأيضاً تنتظر ليلى علوي عرض فيلم التاريخ السري لكوثر، وهو من بطولة زينة، أحمد حاتم، إيناس كامل، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.