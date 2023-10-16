بعد تصريحاتها المتكررة عنه.. كريس روك يتمنى على جادا سميث “أن تُبقي اسمه بعيداً عن فمها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحوّل كل من النجم العالمي ويل سميث وزوجته جادا بينيكيت سميث والنجم الكوميدي كريس روك في الأيام الماضية إلى حديث الجمهور، وتصدّرت أسماؤهم قائمة الأكثر بحثاً على محرك غوغل، إذ عادت أخبارهم للتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات جادا سميث الأخيرة عن علاقتها بزوجها ويل سميث وطلب كريس روك لها بالخروج معه، كل هذا ترويجاً لكتابها الجديد الذي يحمل اسم Worthy.

وفي حين نجد أن جادا تتحدث كثيرًا عن الموضوع، يلتزم ويل سميث الصمت، لكن يبدو أن كريس روك قد سئم من استمرار جادا في الحديث عنه في جولتها الصحفية حول كتاب سيرتها الذاتية “Worthy”، وتمنى أن “تُبقي اسمه بعيداً عن فمها”، متسخدمًا نفس الكلمات التي قالها له ويل سميث قبل أن يصفعه في حفل الأوسكار.

ومن المعروف أن الممثل الكوميدي، البالغ من العمر 58 عاماً، تعرض لموقف محرج في حفل الأوسكار العام الماضي، بعد أن صفعه ويل سميث على وجهه ردّا على نكتة تناول فيها رأس جادا الأصلع، بعد وقتٍ قصير من كشفها عن إصابتها بالثعلبة. وبعد أن صفعه طلب ويل سميث من روك أن “يُبقي اسم زوجته بعيداً عن فمه”.

والآن، بحسب ما كشف موقع Daily Mail، يبدو أن الممثل الكوميدي منزعج بعد أن تحدثت جادا بينكيت سميث عن صفع ويل سميث له في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، وفيما قالته عن طلب الممثل الكوميدي منها الخروج في موعد عندما كانت هي وويل سابقاً في مركز شائعات الطلاق.

ويشير الموقع إلى أن كريس روك يشعر بالإحباط الشديد بسبب جره إلى الدراما الزوجية المستمرة بين جادا وويل سميث، حيث يزعم المطلعون على بواطن الأمور أنه يفضل أن تُبقي الممثلة اسمه بعيداً عن فمها، بينما تواصل الترويج لكتابها الذي يتحدث عن كل شيء.

يكره كريس استمرارها في طرح الأمر وطرح الاكتشافات الأخرى حول سؤال كريس لها عن موعد وكل ذلك. إنه شخص منعزل نسبياً، وكان قد وصل للتو إلى نقطة ربما بدأ فيها الناس في المضي قدماً، ونسيان ما حدث في حفل الأوسكار، لكن بتصريحات جادا الجديدة، فقد عاد الآن إلى الأضواء، ومن المحبط أن كل شيء يعود إلى الواجهة.

كشفت جادا بينيكيت سميث أنها وزوجها ويل سميث، 55 عاماً -المتزوجين منذ عام 1997- يعيشان “حياة منفصلة تماماً” منذ عام 2016. وأضافت أنها وزوجها لم يعلنا من قبل عن انفصالهما لأنهما لم يكونا “مستعدين بعد”، وقالت أيضاً إنهما ما زالا يحاولان التوصل إلى اتفاق بينهما حول كيفية الحياة بينهما. وقالت بينكيت سميث إنهما ليسا مطلقين قانونياً.

وعن علاقتها بكريس روك، فقد كشفت جادا أيضاً أنه طلب منها ذات مرة الخروج في موعد. وقالت وهي تشرح المزيد في مقابلة جديدة مع مجلة People: “أعتقد أنه في كل صيف كانت جميع التقارير تقول إنني وويل سوف نحصل على الطلاق. وفي هذا الصيف بالذات، اعتقد كريس أننا سنحصل على الطلاق؛ لذلك اتصل بي وقال أود أن أخرج معك. فأجبته ماذا تقصد؟ فقال: حسناً، ألستِ أنتِ وويل ستحصلان على الطلاق؟ فأجبته: لا كريس، هذه مجرد شائعات”. وأضافت: “لقد شعرت بالفزع. وقد اعتذر بغزارة وكان هذا هو الحال”.