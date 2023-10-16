شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لـ الموسم الرابع من For All Mankind والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Apple TV بلس بوستر ترويجي جديد للموسم الرابع من سلسلة For All Mankind، قبل بدء عرض الحلقات الجديدة بداية من يوم 10 نوفمبر المقبل، على أن يتكون من 10 حلقات ينتهى عرضها في 12 يناير من العام المقبل 2024، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"



For All Mankind

وكانت قد قررت منصة Apple Tv تجديد مسلسل For All Mankind، لموسم رابع بالتزامن مع طرح حلقات الموسم الثالث، على أن تعرض الحلقة الثامنة من الموسم يوم 29 يوليو من العام الماضى 2022، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"

وبدأ عرض الموسم الثالث من مسلسل For All Mankind بداية من 10 يونيو من العام الماضى 2022، على منصة Apple Tv، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"

ويدور مسلسل "For All Mankind" حول ما كان سيحدث لو لم ينته سباق الفضاء العالمي، يبدأ الموسم الثاني بعقد من الزمن بعد الموسم الأول في عام 1983، إنه ذروة الحرب الباردة والتوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ذروتها، رونالد ريجان هو الرئيس وتهدد الطموحات الكبرى للعلم واستكشاف الفضاء بتبديدها بينما تتنافس الولايات المتحدة والسوفييت وجهًا لوجه للسيطرة على المواقع الغنية بالموارد على القمر.

وانتقلت وزارة الدفاع إلى التحكم في المهام، وأصبحت عسكرة وكالة ناسا مركزية في قصص العديد من الشخصيات: بعضها يحاربها، والبعض يستخدمها كفرصة لتعزيز مصالحهم الخاصة، والبعض يجد نفسه في ذروة الصراع قد يؤدي إلى حرب نووية.

المسلسل من بطولة جويل كينمان ومايكل دورمان وسارة جونز وشانتل فان سانتن ورين شميدت وجودي بلفور وكريس مارشال وسونيا والجر، بالإضافة إلى ذلك جددت منصة Apple مسلسل "For All Mankind" للموسم الثالث.