شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى عن جيزيل خورى: سأفتقدك يا لؤلؤة الإعلام اللبنانى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة ماجدة الرومى، الإعلامية اللبنانية جيزيل خورى، التي رحلت أمس الأحد عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وغردت ماجدة الرومى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "وداعًا يا صديقتي الغالية وداعًا يا (جيزيل) الكرامة والهامة اللبنانيّة العالية، كم سأشتاق لوجهكِ الحبيب يا صديقتي وكم سأفتقد لوجودك بيننا يا لؤلؤة الاعلام اللبناني والعربي، ووجه لبنان الجميل وحبيبة بيروت السيادة".

ولدت جيزيل خورى في بيروت سنة 1961، بعد دراسات في الإعلام والتاريخ، انطلقت مسيرة جيزيل خوري الإعلامية عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي بعيد افتتاح القناة، وهي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان، وقدمت على هذه الشاشة المحلية رامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج "حوار العمر".

ثم انتقلت خوري إلى قناة "العربية" الإخبارية بعيد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدّمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت" وقدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" على سكاى نيوز عربية في 2020 بعدما حاورت خلال مسيرتها أبرز الشخصيات اللبنانية والعربية من خلال برامجها على قنوات عربية مختلفة.