ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر قيام معجبة بإلقاء التحية على النجمة اللبنانية هيفا وهبي، من دون ظهور وجهها، وثم البدء بغناء أغنية "يا حياة قلبي"، وقابلتها هيفا بكل لطف ورقي وحب، وبدأت بغناء الأغنية معها، وذلك خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية.
وكانت تألقت هيفا وهبي في مدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية وخطفت أنفاس متابعيها، وأرفقت الصور والفيديو التي شاركتها في صفحتها بتعليق :"الدرعية… مدينة الأرض ليلة مذهلة ورائعة مليئة بالفن والإبداع والموضة تهانينا "رمز" على العرض السحري... كانت الدرعية تتألق هناك درعية واحدة فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر معجبة تفاجئ هيفا وهبي وهكذا كانت ردة فعلها- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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