نجل صابرين أصبح شابا..وهذا عمره-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية صابرين صورا جديدة لـ ابنها نور ، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، منهئة اياه بعيد ميلاده الـ 29، اذ علّقت عليها بالقول: "كل سنة وإنت طيب يا نور قلبي وعيني وروحي وإن شاء الله ربنا يديني العمر وأفرح بيك وربنا يحميك ويسهلك الصعب ويجعل أيامك القادمة مشرقة مثل ابتسامتك ربنا يحفظك ياحبيبي من كل شر إنت و كل أولاد العالم".



ونالت هذه الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين ايضا قدّموا التهاني له بعيد ميلاده.