ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية صابرين صورا جديدة لـ ابنها نور ، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، منهئة اياه بعيد ميلاده الـ 29، اذ علّقت عليها بالقول: "كل سنة وإنت طيب يا نور قلبي وعيني وروحي وإن شاء الله ربنا يديني العمر وأفرح بيك وربنا يحميك ويسهلك الصعب ويجعل أيامك القادمة مشرقة مثل ابتسامتك ربنا يحفظك ياحبيبي من كل شر إنت و كل أولاد العالم".
ونالت هذه الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين ايضا قدّموا التهاني له بعيد ميلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل صابرين أصبح شابا..وهذا عمره-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.