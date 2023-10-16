ماجدة الرومي تنعى جيزيل خوري

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت السيدة ماجدة الرومي عن حزنها لوفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، التي توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان.



وكتبت ماجدة الرومي على حسابها الخاص: "وداعًا يا صديقتي الغالية وداعًا يا (جيزيل) الكرامة والهامة اللبنانيّة العالية، كم سأشتاق لوجهكِ الحبيب يا صديقتي وكم سأفتقد لوجودك بيننا يا لؤلؤة الاعلام اللبناني والعربي، ووجه لبنان الجميل وحبيبة بيروت السيادة".

جيزيل خوري من مواليد عام 1961، درست الاعلام في الجامعة اللبنانية. بدأت حياتها المهنية في أواخر عام 1985 على قناة "إل بي سي" كمعدة ومقدمة برامج حوارية ثقافية.

انضمت إلى المجموعة الإعلامية العربية "إم بي سي" عام 2002 وساهمت في إطلاق قناة العربية الإخبارية على مدار 24 ساعة . استضافت برنامجًا حواريًا سياسيًا أسبوعيًا على قناة العربية من 2003 إلى 2013.

لم تقتصر مسيرة خوري على تقديم البرامج الحوارية السياسية، بل قدمت برنامجاً فنياً في بداية الالفينات على شاشة اوربت تحت عنوان "كان زمان" عن الاغنية القديمة، كذلك قدمت برنامج "بيروت تتذكر" مع الراحل الموسيقار الياس الرحباني وكان من إعداد رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر.

في عام 2013 ، تم تعيين خوري من قبل "بي بي سي" عربي لتقديم برنامج "المشهد" . نالت وسام فارس من جوقة الشرف الفرنسية.

تزوجت من الطبيب إيلي خوري ورزقا بولدين مروان ورنا. كما تزوجت للمرة الثانية من الصحفي والكاتب والمؤرخ سمير قصير ، واسست بعد استشهاده "مؤسسة قصير ومركز سكايز للحرية الإعلامية والثقافية".

وظلت تشرف على نشاطات مؤسسة سمير قصير السنوية واعلنت خلال توزيع الجوائز الى الفائزين في مؤسسة سمير قصير انها تعاني من مرض السرطان.