بالصور - تسريب صور واضحة لوجه إبنتي جو جوناس

ميرنا وليد - بيروت - حاول الفنان العالمي جو جوناس، وزوجته الممثلة البريطانية صوفي تيرنر الحفاظ على خصوصيتهما كثنائي، وكأهل أيضاً، إذ لم يشاركا أي تفاصيل حول علاقتهما، وطلبا من الصحافة عدم كشف هوية إبنتيهما، حتى وأن الثنائي رفض البوح بإسم إبنتهما الثانية، والتي تم الكشف عن إسمها بعد أن تسربت أوراق الطلاق، وإتضح أن إسمها ديلفين جوناس.

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والآن بعد 3 سنوات من محاولة حماية إبنتيهما من أعين الناس، والشهرة، لكي يعيشا طفولة طبيعية، يبدو أن إلهائهما بأوراق الطلاق والحضانة، لم يتسنى لهما الوقت الكافي للإستمرار بالمكافحة.

تم مؤخراً تسريب صور لوجه الفتاتان بسرية تامة على بعض الأماكن على الإنترنت، وإليكم الصور.