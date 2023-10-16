العثور على مخرج إيراني مشهور مقتول الى جانب زوجته في منزلهما !

ميرنا وليد - بيروت - عثرت السلطات الايرانية على أحد أبرز المخرجين السينمائيين في إيران، داريوش مهرجوي، مقتولاً إلى جانب زوجته.



وقالت السلطات الإيرانية إنه تم العثور على الرجل البالغ من العمر 83 عامًا ووحيدة محمد فر، مصابين بطعنات في منزلهما بالقرب من العاصمة طهران، مساء السبت.

ويعتبر مهرجوي أحد مؤسسي سينما الموجة الإيرانية الجديدة، وتم التعرف على أربعة أشخاص على صلة بالوفيات، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب رئيس المحكمة العليا حسين فاضلي، فإن مهرجوي دعا ابنته للحضور إلى منزله في مدينة كرج لتناول العشاء مساء السبت.

وعندما وصلت، قيل إنها عثرت على جثتي والديها.

وكانت محمدي فر، كاتبة السيناريو ومصممة الأزياء، قد اشتكت مؤخراً من تعرضها للتهديد ومن تعرض منزلها للسطو.

وكان الممثل والمخرج الإيراني هومان سيدي من بين أولئك الذين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للرد على عمليات القتل، ووصفها بأنها "فظيعة ووحشية".

مهرجوي، الذي درس في الولايات المتحدة عندما كان شابًا وعاش لاحقًا في فرنسا لمدة خمس سنوات، صعد لأول مرة إلى الشهرة الوطنية والدولية من خلال فيلمه "البقرة" عام 1969، والذي يحكي قصة هوس أحد القرويين بالحيوان الفخري.

ومن أبرز أفلامه الأخرى "هامون" و"شجرة الكمثرى" و"ليلى" - وتدور أحداث الفيلم الأخير حول امرأة عقيمة تشجع زوجها على الزواج للمرة الثانية.

ركزت حركة الموجة الجديدة بشكل أساسي على الواقعية ولكن كان مهرجوي معروفًا باستلهامه من الأدب.

حصل على العديد من الجوائز على مر السنين، لكن بينما تم الاحتفال بأفلامه في المهرجانات السينمائية الدولية، فإن بعضها بالكاد رأى النور في إيران بسبب الرقابة.