إيمي سمير غانم تكشف عن موعد عودتها للفن مُجدداً

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على قناة mbc1 من خلال حلقة جديدة من حلقات برنامج كلام نواعم، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والديها.وتحدثت إيمي خلال هذه الحلقة حول أسرار وكواليس المعاناة التي شاهدتها هي وشقيقتها بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وأكدت إيمي أنها ظلت لأكثر من عامين بعد وفاة والديها لم تتمكن من تخطى الأمر والعودة مرة أخرى وأنها ظلت في حالة من الصمت إلى أن خرجت من هذه الحالة واحدة واحدة على حسب تعبيرها.

وعن موعد عودتها للفن مجددا أكدت إيمي أنها ابتعدت هي ودنيا لفترة بسبب ما كانوا يمرون به عقب وفاة دلال وسمير قائلة: الحمد الله دنيا رجعت أهي وأنا بردو هشتغل قريب.

إيمي سمير غانم تدعم فلسطين

ودعمت الفنانة إيمي سمير غانم القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب ايمي سمير غانم: "اللهم كن لفلسطين عوناً، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك".

إيمي وحسن الرداد

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد من جلسة تصوير لإعلان يجمعهما معاً، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور.

قد يهمك أيضا