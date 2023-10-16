سعد رمضان يكشف عن إستعداده لخوض تجربة الغناء باللهجة المغربية مرة أخرى

عبر الفنان اللبناني سعد رمضان عن دعمه للفنان المغربي سعد لمجرد في الأزمة التي يمر منها بعد إدانته بالسجن في قضيته الشهيرة من طرف العدالة الفرنسية، التي تعود فصولها إلى سنة 2016.

وقال الفنان سعد رمضان خلال استضافته في برنامج “ألبوم حياتي” التلفزيوني، الذي يعرض عبر قناة “صوت بيروت SBI” اللبنانية، إنه لا يعرف ما حدث مع زميله لمجرد ذلك اليوم في غرفة الفندق، لكن لديه إحساسا بأن هذه القضية التي تعرض لها “مدبرة وعبارة عن فيلم مركب جيدا؛ لأن هناك الكثير من الناس يتسببون في الأذية للغير”، وهو الأمر الذي يجعله شخصيا يأخذ حذره من مثل هذه الأشياء التي يتعرض لها الفنانون بطريقة مستهدفة.

وتابع رمضان حديثه مدافعا عن “المعلم” بالقول إن الأخير “إنسان جيد، وعلى الصعيد الشخصي لم أر منه إلا الخير”، مضيفا أن “لمجرد وقع ضحية مؤامرة غرضها زعزعة مسيرته الفنية والتشويش عليه للابتعاد عن الأضواء”.

وأضاف صاحب أغنية “واعرة” أنه يتمنى الخير للجميع، وأن ما لا يعرف الكثير من محبيه أنه شارك مع الفنان سعد لمجرد وصلاح كردي قبل سنوات عديدة خلال بداية مشوارهم الفني في برنامج اكتشاف المواهب “سوبر ستار”، لكنه غادر في مرحلة متقدمة ولم يحالفه الحظ على غرار زملائه.

وكان سعد رمضان قد أكد في حوار سابق مع أن صداقاته الفنية قليلة جدا وأغلبها من المغرب، خاصة مع سعد لمجرد الذي تربطه به “علاقة وطيدة تعود إلى سنوات طويلة”، وهو ما يجعله يتضامن معه في كل الأزمات التي يمر منها، موضحا أن الأخير “إنسان طيب وخلوق يستحق كل الخير والتوفيق”.

وأعرب المتحدث ذاته عن استعداده لخوض تجربة الغناء باللهجة المغربية مرة أخرى بعد تجربة أولى ناجحة، متمنيا أن يقدم ديو غنائي مع واحد من صديقيه حفيظ الدوزي أو عبد الفتاح الجريني.

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