شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمنية لـ دنيا سمير غانم تتمنى تحقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت النجمة دنيا سمير غانم، نشر تغريدة لها في 14 مارس 2022 تمنت فيها بوجود مدينة تستضيف فيها كل أطفال العالم ليعيشوا سعداء.

وكتبت في تغريدة: "بتمنى يكون عندى مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء آمنين اللهم احفظهم جميعًا"، ونشرتها مرة أخرى عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما زالت وستظل أمنيتى إلى الأبد".

وتستعد النجمة دنيا سمير غانم للعودة بعروض مسرحيتها الشهيرة "انستونا" مع المخرج خالد جلال، وذلك لعرضها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً بها في عروضها الأولى قبل أن تتوقف من أجل مشاريعها الأخرى.

وذلك بعدما حققت دنيا سمير غانم أيضاً في دراما رمضان الماضى نجاحاً كبيراً من خلال بطولتها لمسلسل "جت سليمة" وتعد مسرحية انستونا هى التجربة المسرحية الأولى للفنانة دنيا سمير غانم، والتى تعاونت فيها مع المخرج خالد جلال، ومن تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف ، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.