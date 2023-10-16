شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى نصر أكتوبر بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور 50 عامًا على ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، يقيم المركز القومي للسينما احتفالية كبرى بالتعاون مع دار الأوبرا بالإسكندرية وقد صرح الكاتب والناقد مجدي الشحرى المشرف علي نوادي السينما بالمركز القومي للسينما بأن الاحتفالية تقام يوم الخميس المقبل الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء.

وتتضمن الاحتفالية عرض كل من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة، فيلم أبطال من مصر للمخرج أحمد راشد، فيلم رجال خلف المقاتلين للمخرج محمد قناوي، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم ملامح وهموم وأحلام الانسان المصري البسيط، وأصبحت أعماله إضافة كبيرة وجزء هام من صناعة السينما المصرية التي بلغت المائة والسبعة وعشرون عاماً من عمرها.