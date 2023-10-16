شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ثروت من ألمانيا بعد شفائه: فضل ربنا عظيم علينا كلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج أحمد ثروت، نجل النجم محمد ثروت، متابعيه بفيديو عبر حسابه على فيس بوك، من ألمانيا، مسترجعًا ذكرياته الصعبة وقت المرض وكيف تجاوزها وأصبح أحسن.

وكتب أحمد ثروت: "15 أكتوبر يوم من أسعد أيام حياتي، الحمد لله، رجعت ألمانيا أكمل علاجي وحبيت أعدى على المصحة اللي كنت قاعد فيها شهور وأنا علي الكرسي المتحرك، فعلاً أدركت أن فضل ربنا عظيم علينا كلنا في كل حاجة حتي في الأشخاص اللي بيبعتهملنا وسط المحنة هما اللي بيهونوا الطريق وبيكونوا سبب أنك تشوف النور من تاني أشكر عيلتي وأخواتي الكبار اللي دعموني وسافروا معايا وشالوني وكانوا ليا السند في الرحلة دي".

وروى المخرج أحمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت، تفاصيل معاناته مع مرضه النادر الذي تعافى منه مؤخرًا بعد رحلة علاج طويلة، موضحةً أنه أدرك قيمة نعمة الصحة بسبب هذه المحنة.

وأوضح ثروت، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أنه شعر ببداية مرضه حين كان في العمل، قائلا: "كنت في الشغل وفجأة كحيت دم، ثم شعرت بعدم توازن، ثم وجدت نفسي غير قادر على المشي على الأرض، كل ذلك حدث في 30 دقيقة فقط".