ياسمين صبري تتطوع في الهلال الأحمر لتوصيل المساعدات الطبية لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، عن تطوعها مع الهلال الأحمر، لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية التي يتم تجهيزها للشعب الفلسطيني الشقيق.

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‎شكرا جزيلا لجمعية الهلال الأحمر على فرصة المشاركة والتطوع ‎اتبرع لجمعية الهلال الاحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في غزة".

وظهرت "ياسمين" في الفيديو وهي مرتدية ملابس الهلال الأحمر، والتقطت صورا مع جميع العاملين، ودعمهم فيما يقومون به تجاه أهالي غزة .

وتواصل ياسمين صبري، دعم القضية الفلسطينية ضد الإحتلال الإسرائيلي وما يرتكبونه من جرائم.

ياسمين كتبت في تدوينة سابقة، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم أحفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة الأبرياء وألطف بهم".

جدير بالذكر أن، ياسمين صبري تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "أبو نسب" الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد فيلمي "جحيم في الهند" و "ليلة هنا وسرور".