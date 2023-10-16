دنيا سمير غانم تكشف عن أمنية تتمناها إلى الأبد.. ما علاقتها بالأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن أمنية لها تتمناها إلى الأبد مرتبطة بأطفال العالم.

وأعادت دنيا، نشر تدوينة سابقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما زالت وستظل أمنيتي إلى الأبد".

وحملت التدوينة السابقة التي نشرتها "دنيا"عام 2022: "بتمنى يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء آمنين ..اللهم أحفظم جميعا".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، نشرت مقطع فيديو للفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، طالبت فيه "دنيا" بالتبرع لغزة.

وحمل الحساب، تعليقا جاء فيه: "رسالة من سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف الفنانة دنيا سمير غانم: في غزة، مئات الأطفال اتقتلوا وآلاف أُصيبوا، مليون طفل موجودين دلوقتي في ظروف معدومة من الإنسانية، الوضع بجد كارثي وأقل حاجة ممكن نعملها إننا نتبرع لأطفال غزة من خلال يونيسف علشان توصلهم المساعدات الإنسانية".

وكان مسلسل "جت سليمة" آخر أعمال دنيا سمير غانم، وعرض في شهر رمضان 2023، وشارك في بطولته محمد سلام، غادة طلعت، سامي مغاوري، محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف.