لأسباب صحية.. جوري بكر تعلن اعتزال السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة جوري بكر، عن اعتزالها السوشيال ميديا مؤقتا، لأسباب صحية.

وكتبت جوري، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "لأسباب صحية وعشان فترة الرضاعة، بعتذر مش هقدر أكون متواجدة على السوشيال ميديا الفترة اللي جاية".

وتابعت: "أنا آسفة مش قادرة..ربنا رحيم بعباده بس الحياة لازم لازم تمشي وأنا في ذمتي عيلة وطفل ملوش ذنب الموضوع أذاني نفسيا".

وأضافت: "أتمنى أكون عملت اللي عليا من خلال السوشيال ميديا ميديا ووصلت صوتي على الأقل ، وهفضل طول عمري أدعم القضية الفلسطينية .. ربنا ينصركم".

وكانت جوري بكر، قد استقبلت طفلها الأول في شهر سبتمبر 2023، وكتب وقتها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "

الحمد لله الذي رزقنا بطفل سليم معافى .. اللهم قر عيني وعين زوجي بمولودي".