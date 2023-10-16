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لأسباب صحية.. جوري بكر تعلن اعتزال السوشيال ميديا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة جوري بكر، عن اعتزالها السوشيال ميديا مؤقتا، لأسباب صحية.

وكتبت جوري، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "لأسباب صحية وعشان فترة الرضاعة، بعتذر مش هقدر أكون متواجدة على السوشيال ميديا الفترة اللي جاية".

وتابعت: "أنا آسفة مش قادرة..ربنا رحيم بعباده بس الحياة لازم لازم تمشي وأنا في ذمتي عيلة وطفل ملوش ذنب الموضوع أذاني نفسيا".

وأضافت: "أتمنى أكون عملت اللي عليا من خلال السوشيال ميديا ميديا ووصلت صوتي على الأقل ، وهفضل طول عمري أدعم القضية الفلسطينية .. ربنا ينصركم".

وكانت جوري بكر، قد استقبلت طفلها الأول في شهر سبتمبر 2023، وكتب وقتها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "
الحمد لله الذي رزقنا بطفل سليم معافى .. اللهم قر عيني وعين زوجي بمولودي".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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