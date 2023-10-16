"محدش راح شد محمد صلاح من شعره".. مؤلف "سفاح الجيزة" يدافع عن منتقدي محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع تصاعد الجدل المثار حول موقف نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر اللاعب محمد صلاح، بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، أعرب السيناريست محمد صلاح العزب عن إستيائه، من الهجوم الذي تعرض له من انتقدوا موقف اللاعب.

محمد صلاح العزب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "هي الناس بتفهم منين؟، حضرتك، لما حد بينتقد تصرف شخصية عامة، ده مش حجر على حرية الشخصية العامة في إنه يعمل اللي هو عاوزه.. هو محدش راح شد محمد صلاح من شعره وقاله اتكلم:".

وتابع: "لكن لما إنت تدخل تحجر على آراء الناس في إنها تعبر عن استيائها من صمت مخجل للعيب كورة في لحظة حاسمة.. إنت كده اللي مش فاهم أي حاجة.. ومخدتش الحرية في رابعة ابتدائي حتى".

السيناريست محمد صلاح العزب، شارك في التأليف وتولى الإشراف على ورشة كتابة مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي عرض مؤخرا ، وقام ببطولته الفنان أحمد فهمي، حنان يوسف، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، ونخبة من النجوم، سيناريو وحوار إنجي أبو السعود، إخراج هادي الباجوري، إنتاج طارق نصر.