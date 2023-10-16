شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى ضد مدرس عرض فيلم رعب على طلاب الصف الرابع بولاية فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى أهالى طفل في ولاية فلوريدا، بعد أن عرض أحد المعلمين عن طريق الخطأ لفصلهم في الصف الرابع فيلم الرعب Winnie-The-Pooh: Blood And Honey، حيث تم عرض 20 إلى 30 دقيقة من الرعب على التلاميذ في أكاديمية التعليم المبتكر في ميامي، الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة وعشرة أعوام، وفقًا لما قالته ميشيل دياز، ولي الأمر.

وفي حديثها إلى شبكة سي بي إس نيوز ميامي، أضافت دياز أنه على الرغم من أن هذا الفيلم بالذات كان اختيار الطلاب، إلا أنه لم يكن هناك مسؤولية الاختيار، قائلاً: "ليس من حقهم أن يقرروا ما يريدون، الأمر متروك للأستاذ للنظر في المحتوى".



WinnieThePooh: Blood And Honey

يحتوي فيلم الرعب الذى طرح بداية العام الجارى 2023، على صور دموية ومشاهد تعذيب وشتائم وبعض العري، حيث يتتبع الفيلم شخصيات قصة الأطفال الكلاسيكية التي تشرع في حالة من القتل بعد أن تخلى عنها كريستوفر روبن.

وادعى دياز أيضًا أن الأطفال حاولوا وضع حد لذلك بعد مشاهدة بعض أجزاء الفيلم، لكن تم تجاهلهم، وقالت لشبكة سي بي إس نيوز: "لم يتوقف الفيلم، على الرغم من أن الأطفال كانوا يقولون: "أوقفوا الفيلم، لا نريد مشاهدة هذا"".

وقالت مديرة المدرسة، فيرا هيرش، لـموقع UNILAD: "في الأسبوع الماضي، عرض أحد المعلمين مقطع فيديو عن طريق الخطأ أثناء تناول الغداء، حيث تم تشغيل أول 20 دقيقة فقط من الفيلم، وخلال تلك الدقائق العشرين الأولى، كان هناك مشهد مخيف تم عرضه، وفي تلك اللحظة، قام المعلم بإيقاف تشغيل الفيديو، وتم طمأنة أولياء الأمور بأن المدرسة اتبعت جميع سياسات وإجراءات المنطقة التعليمية استجابة للحادث وستواصل دعم سلامة الطلاب ورفاهيتهم بشكل يومي".

ومع ذلك، لا يبدو أن دياز مطمئنة من جهود مدير المدرسة، وبعد مغادرة الاجتماع مع مدير المدرسة، قالت: "أشعر بأن المدرسة تخلت عني تمامًا".