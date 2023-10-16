شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء وإيمان الشريف شقيقتان بالواقع وفى مسلسل "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانتان الشقيقتان ولاء الشريف وإيمان الشريف في بطولة مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع، والذى يتم عرضه حاليًا على قنانتى dmc وdmc دراما ومنصة Watch it الرقمية، والمفارقة هو تجسيد ولاء وإيمان الشريف شخصيتى شقيقتين خلال أحداث العمل وهما شقيقتى حنان مطاوع.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

وشارك الثنائى ولاء وايمان الشريف سوياً في بطولة مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة، والذى عرض في فبراير الماضى، ومن بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



ولاء الشريف



ايمان الشريف



ولاء الشريف وايمان الشريف