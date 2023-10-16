شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى تمزالى تتصدر معلقة أيام قرطاج السينمائية فى دورته الـ 34.. فمن هي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن "معلقة" أو بوستر دورته الـ 34، والتي ستنطلق يوم 28 أكتوبر الجاري، وتتصدر هايدي تمزالي المعلقة الرسمية للمهرجان عن حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة.

هايدي تمزالي ابنة رائد السينما التونسية سمامة شكلي، وهي أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس والعالم العربي، وكذلك كتبت هايدي تمزالي المشاهد الأولى للسينما الروائية التونسية وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام الأولى في تاريخ السينما التونسية : زهرة; (1922) عين الغزال(1924).، فهي رمز ميلاد السينما التونسية، ولذلك تتصدر بعد 100 سنة عن انتاج أول فيلم روائي تونسي المعلقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2023.

عبر صورة هايدي تمزالي على المعلقة الرسمية للمهرجان يشيد المهرجان ويحتفي بكل السينمائيات التونسيات اللاتي ساهمن بشغف وكفاءة في صناعة أفلام في تونس وخارجها، وك1ن مميزات في كل المهن السينمائية، كاتبات سيناريو، مخرجات، ممثلات، كاتبات الإخراج، خبيرات في التصوير السينمائي، المونتاج، هندسة الصوت، الديكور والإنتاج.

وهذا التكريم ينسحب كذلك على كل مهنيي السينما التونسية - رجالا ونساء – فقد أسهموا بعملهم في إنشاء ذاكرة سينمائية ثرية عمرها قرن من الزمن.