نجوم تأكد غيابهم عن موسم دراما رمضان 2024

شهدت الأيام الماضية ظاهرة اعتذار عدد كبير من نجوم دراما رمضان في السنوات الماضية، عن عدم المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لـ 2024، كان آخرهم الفنان عمرو سعد وأبرزهم محمد رمضان ومنى زكي، والقائمة مرشحة لاستضافة المزيد من الأسماء، خاصة وأن "صناعة الدراما" تشهد ارتباكاً كبيراً منذ انتهاء الموسم الماضي، مع اتجاه شركات الإنتاج لرفض فكرة تقديم مسلسل من 30 حلقة، إضافة إلى رغبة عدد كبير من النجوم في التركيز على تقديم أفلام للسينما.

منى زكي متفرغة للسينما في 2024

منى زكي قررت الغياب عن المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، بعدما تعاقدت على بطولة عدد كبير من الأفلام، من بينها أول فيلم سيجمعها وزوجها الفنان أحمد حلمي، وفيلم "لعب العيال" الذي يمثل أول عودة لها للتعاون مع كريم عبد العزيز بعد انفصال دام 15 عاماً.

منى زكي حسمت موقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، بعد تحديد المواعيد النهائية لتصوير أفلامها الجديدة، واكتشاف صعوبة الجمع بين تصوير فيلمين، وبنفس الوقت تصوير مسلسل جديد، كما أنها مرتبطة باستكمال تصوير مشاهدها في فيلم "الجواهرجي" مع النجوم محمد هنيدي وأحمد السعدني وتارا عماد وذلك بعد توقفه لمدة عام ونصف العام، خاصة بعد وفاة أحمد حلاوة، والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك فيه كل من لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة.

عمرو سعد هل تراجع عن مشروع "سيدي مكين"؟

رغم الإعلان أكثر من مرة عن بدء التحضير لتصوير مسلسله "سيدي مكين"، أعلن الفنان عمرو سعد عدم مشاركته وغيابه عن موسم المسلسلات المصرية لـ رمضان 2024، وتأجيل مشاريعه الدرامية لموسم دراما رمضان 2025، بعد ثلاث سنوات من المشاركة ببطولة أعمال شعبية حققت نجاحاً لافتاً، وبرر سعد قراره برغبته في التحضير لعمل كبير يليق بثقة جمهوره.

ونشر عمرو سعد عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك صورة تجمعه بالمنتج اللبناني صادق الصباح، خلال توقيعه على عمل جديد، معلقاً: "جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخذتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية".

واختتم: "إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح على مجموعة قنوات MBC".

محمد رمضان: انتظروا جعفر العمدة في 2025

الفنان محمد رمضان كشف مبكراً عن رغبته في الحصول على استراحة من المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، ومع تزايد الحديث عن تقديم جزء جديد من مسلسل "جعفر العمدة"، حسم قراره وأكد تقديم العمل في موسم 2025، خاصة وأن أبرز بطلات المسلسل النجمة هالة صدقي، مرتبطة بالفعل بتقديم مسلسل في الموسم المقبل ولن تتمكن من تصوير العملين بنفس الوقت.

يحيى الفخراني لا يجد المسلسل المناسب

الفنان يحيي الفخراني أعلن هو الآخر انسحابه من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، ليستمر غيابه عن الجمهور منذ العام 2021، بسبب عدم العثور على السيناريو المناسب له، وكانت المشاركة الأخيرة للفخراني ببطولة مسلسل ««زاهي نجيب زركش ».

منة شلبي تعود إلى السينما

وغادرت النجمة منة شلبي موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، بعد تعاقدها على بطولة فيلم "سارة وعلي"، المقرر بدء تصويره في نهاية شهر أكتوبر الجاري، إضافة إلى مشاركتها النجم أحمد عز بطولة فيلم جديد.

هاني سلامة يريد العودة إلى السينما

النجم هاني سلامة سيواصل الغياب عن موسم دراما رمضان، بعدما اختار أولاً تقديم أول عمل له على المنصات الرقمية المشفرة، وهو مسلسل "الذئب"، ومن المقرر عرضه في 10 حلقات بمشاركة الفنانة التونسية درة، وماجد المصري، وهيا فياض، ومحمد القس، وطارق النهري، والمسلسل قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

كما يخطط سلامة لإنهاء غياب طال 12 عاماً عن السينما، منذ أن قدَّم فيلم «واحد صحيح» عام 2011، وبدأ التحضير لفيلم جديد يتكتم تفاصيله.

يسرا.. أكبر الغائبين

النجمة يسرا ستكون أكثر الغائبين تأثيراً في موسم رمضان 2024، بعدما أعلنت شركة العدل جروب توقف التعاون معها ومع زميلتها النجمة نيللي كريم، وبينما تعاقدت نيللي مع شركة أخرى لتقديم مسلسل كوميدي بعنوان "فراولة"، لم تعلن يسرا عن أي خطوة لها لاستمرار التواجد في موسم دراما رمضان.

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