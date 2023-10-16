إيمي سمير غانم تكشف عن الصفات المشتركة والمختلفة مع شقيقتها دنيا

القاهرة- الخليج 365
كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن الصفات التي تشترك فيها وتختلف مع شقيقتها دنيا من خلال لعبة في فقرة من فقرات البرنامج بعنوان مين أكتر تنص على رفع إيمي صورة لكلا منهما مع كل سؤال وإضافة تعليق.
وأضافت في لقاءها مع برنامج كلام نواعم:«دنيا كانت شقية في المدرسة والبيت وكانت شقية شقاوة مش عادية بينما أنا الأكثر عصبية».
وتابعت: «دنيا «دلوعة» أكثر، وإحنا الأثنين شايلين هم العائلة أكثر لكن دنيا بتقدر تشيل هم أكثر من حاجة، أنا مبعرفش أركز غير مع حاجة واحدة وأقعد مدمرة نفسي».
واستطردت: «بالنسبة لمين تطلب نصيحة من الأخرى؟ دنيا تطلب مني نصيحة دي طفلة، وأنا بضحك دنيا أكثر، وإحنا الأثنين مواعيدنا مظبوطة جدًا».
وأوضحت: «أنا بيتوتية أكثر، في الطباع دنيا شبه بابا وأنا شبه ماما».
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