إيمي سمير غانم تكشف عن الصفات المشتركة والمختلفة مع شقيقتها دنيا

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن الصفات التي تشترك فيها وتختلف مع شقيقتها دنيا من خلال لعبة في فقرة من فقرات البرنامج بعنوان مين أكتر تنص على رفع إيمي صورة لكلا منهما مع كل سؤال وإضافة تعليق.

وأضافت في لقاءها مع برنامج كلام نواعم:«دنيا كانت شقية في المدرسة والبيت وكانت شقية شقاوة مش عادية بينما أنا الأكثر عصبية».

وتابعت: «دنيا «دلوعة» أكثر، وإحنا الأثنين شايلين هم العائلة أكثر لكن دنيا بتقدر تشيل هم أكثر من حاجة، أنا مبعرفش أركز غير مع حاجة واحدة وأقعد مدمرة نفسي».

واستطردت: «بالنسبة لمين تطلب نصيحة من الأخرى؟ دنيا تطلب مني نصيحة دي طفلة، وأنا بضحك دنيا أكثر، وإحنا الأثنين مواعيدنا مظبوطة جدًا».

وأوضحت: «أنا بيتوتية أكثر، في الطباع دنيا شبه بابا وأنا شبه ماما».

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