محمد رياض يكشف عن موقف جمعه بالراحل محمود ياسين في عمل فني

كشف الفنان محمد رياض زوج إبنة الفنان الراحل محمود ياسين عن موقف جمعه بالفنان محمود ياسين، حيث أكد أنه رفض ضربه بالقلم في أحد الأعمال الفنية حرصًا على صورته أمام ابنه.

وأضاف أثناء مناسبة تكريم اسم الراحل محمود ياسين من المركز القومي للمسرح: «كنا بتصور مشهد في أحد المسلسلات والمخرج محمد النقلي قاله في السكريبت مكتوب إنك تضربه بالقلم، وأنا قلت له اضربني عادي، فهو رفض».

وتابع: «ألحينا عليه أنا والمخرج فخدني على جنب وقالي لو ضربتك بالقلم، ابنك هيفتكر لي الحكاية دي حياته كلها، وابني كان لسه صغير ورفض يضربني بالقلم».

وأوضح: «تعلمت منه حبه الشديد لأسرته، وبياخد باله من حاجات إحنا مبناخدش بالنا منها وعلمني كتير الاهتمام بالبيت والأسرة، وأسرته الأكبر كانت مصر كلها وأسرته الأصغر كانت بورسعيد وبتمنى له الرحمة والمغفرة وهوعايش معانا بأعماله وسيرته العطرة».

شهيرة: محمود ياسين رفض مشاركتي في «الصعود إلى الهاوية» خوفًا من «كُره الناس»

وكانت قد كشفت الفنانة شهيرة العديد من الأسرار حول مشوارها الفني ودور الفنان الراحل محمود ياسين فيه، حيث أكدت أنه رفض مشاركتها في فيلم «الصعود إلى الهاوية» خوفًا من كره الناس لها في بدايتها.

وأضافت : «رفض بدون أخذ رأيي، وأنا حزنت، فكمال الشيخ حدثه وطلب مشاركتي، فقال له شهيرة في بداياتها ومن الصعب أن نعطيها دور الجاسوسة فالناس ستكرهها، فخاف من كره الناس لي وأنا كنت في بداياتي الفنية.. وبالمناسبة مديحة كامل قدمت الدور (بمعلمة)».

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