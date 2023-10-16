ياسمين صبري تشارك «الهلال الأحمر» في تجهيز المساعدات لإرسالها إلى غزة

القاهرة- الخليج 365 أعلنت الفنانة ياسمين صبري تواجدها مع جمعية الهلال الأحمر المصري خلال تجهيز المساعدات الغذائية والطبية، تمهيدًا لإرسالها لأهالي غزة. ووجهت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» الشكر لفريق العمل، قائلة: «شكرًا جزيلًا لجمعية الهلال الأحمر على فرصة المشاركة والتطوع.. اتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية لأهالي غزة».

فنانون يدعمون الشعب الفلسطيني وحرص عدد من الفنانين على دعم الشعب الفلسطيني، من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وشيريهان ودنيا وإيمي سمير غانم وأحمد السعدني وتامر حسني وفيفي عبده وحلا شيحا وكنده علوش وهالة صدقي ورامي جمال ومروة ناجي. قد يهمك أيضا: ياسمين صبري تثير الجدل بارتداء الحجاب إليسا تمازح ياسمين صبري في الملعب

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